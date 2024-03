Inter | Simone Inzaghi scambiato per Filippo | il VIDEO della gaffe in conferenza stampa

Calhanoglu o Asllani in Bologna - Inter ? La scelta di Inzaghi tiene contro anche della gara contro l’Atletico Madrid Bologna - Inter è una partita durissima per la capolista. Ancora di più tenendo conto ... (calcionews24)

“Mi piace l’ idea di Simone Inzaghi . Quest’anno all’unanimità viene individuato come vincitore del premio. Ha raggiunto alla guida dell’ Inter il pieno livello di maturità, sia dentro che fuori dal ... (sportface)

Inzaghi, missione quarti: “Atletico fortissimo in casa, ma questa Inter viene da lontano”: Sabato 2/3 Domenica 3/3 Lunedì 4/3 Martedì 5/3 Mercoledì 6/3 Giovedì 7/3 Venerdì 8/3 Sabato 9/3 Domenica 10/3 Lunedì 11/3 Martedì 12/3 Mercoledì 13/3 Giovedì 14/3 Venerdì 15/3 Sabato 16/3 Domenica ...repubblica

CHAMPIONS - Inter, Inzaghi: “Questa squadra non è nata a Istanbul, ma molto prima": Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Cham ...napolimagazine

Inter, Inzaghi: “La squadra sta bene. Domani l’episodio farà la differenza”: Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter TV alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid in Champions League. Ecco le sue parole: "La squadra sta abbastanza bene, purtroppo rispetto ...fcinter1908