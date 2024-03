Il Napoli , come l’Inter , questa settimana sarà impegnato in Champions League. Gli azzurri voleranno a Barcellona martedì. Ma domenica 17 saranno a Milano per la sfida alla capolista. Tre giocatori ... (inter-news)

Inter, si lavora al rinnovo di Dumfries: le ultime: Inter, si lavora al rinnovo di Dumfries: le ultime: Il rinnovo di Denzel Dumfries con l`Inter non è ancora arrivato e a breve dovrà essere presa una decisione, visto che il contratto dell`esterno nerazzurro scadrà.

L'Inter lavora verso Bologna: Frattesi in gruppo, Calhanoglu rientra giovedì: L'Inter lavora verso Bologna: Frattesi in gruppo, Calhanoglu rientra giovedì: Verso Bologna e Madrid secondo previsioni. L'Inter è tornata oggi ad allenarsi dopo la giornata di riposo concessa da Inzaghi: Frattesi ha lavorato con il gruppo - nessun problema come detto dopo il p ...

Inter e Milan, la clamorosa apertura di Sala: 'Posso cedere subito San Siro ai club'. Ma l'inizio degli eventuali lavori è un caso: Inter e Milan, la clamorosa apertura di Sala: 'Posso cedere subito San Siro ai club'. Ma l'inizio degli eventuali lavori è un caso: A poche ore di distanza dall`incontro a Palazzo Marino con l`amministratore delegato dell`Inter Alessandro Antonello, il presidente del Milan Paolo Scaroni e il.