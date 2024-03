Inter-Napoli | notizia a sorpresa sulla partita | tifosi furiosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Registrato il Barcellona, ildi Calzona sarà ospite dell’, per un altro big match nel giro di pochi giorni. Tra meno di ventiquattro ore ilsarà ospite del Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions League. Una gara che può valere una stagione, al termine della quale, si saprà qualcosa in più sui piani futuri della società, con il Mondiale per club sullo sfondo. Solamente pochi giorni dopo il big match in Catalogna, per la precisione domenica 17 marzo alle 20:45, i campioni d’Italia in carica saranno poi impegnati in un altro appuntamento d’eccezione, quello di San Siro, contro l’di Simone Inzaghi. I nerazzurri, attualmente in prima posizione e con ogni probabilità prossimi vincitori dello scudetto, al pari delgiocheranno il loro match europeo in Spagna, ...