Inter | ecco il portiere del futuro

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 12 marzo 2024) Se c’è una caratteristica che ha contraddistinto l’in questi anni di austerità economica, è quella della pianificazione: la dirigenza nerazzurra riesce sempre a mirare e piazzare colpi a parametro zero o in prospettive future. A tal proposito, uno degli obiettivi in questione da rafforzare è quello della porta: Sommer sta rispettando le aspettative, ma L'articolo