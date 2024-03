Inter | Dimarco | 'Conosciamo il pubblico dell'Atletico | si fa sentire anche dalla televisione'

L’Inter si prepara a sfidare il Bologna in campionato. Il giornalista Marco Lombardo , presente dagli studi di Sportitalia, sottolinea la forza dei nerazzurri. LA VERA FORZA – Marco Lombardo parla ... (inter-news)

FCIN1908 / Dimarco:: C’è Federico Dimarco in sala stampa a Madrid accanto a Simone Inzaghi verso Atletico-Inter di domani: ecco le sue parole ...fcinter1908

DIRETTA – Segui la conferenza stampa di Inzaghi e Dimarco LIVE: Giornata di vigilia di Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions ... dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e dal calciatore al suo fianco, Federico Dimarco.passioneinter

Milan, la guardia di Finanza in sede: il comunicato ufficiale dei rossoneri: Milan, la guardia di Finanza in sede: il comunicato ufficiale dei rossoneri La Guardia di Finanza ha messo in atto una perquisizione nella sede di Casa Milan a seguito dell’indagine della Procura di M ...sportcafe24