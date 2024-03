Intensità inedita | Francia nel mirino degli hacker | che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Laneldi attacchi informatici. Tecniche "classiche", ma "". Da domenica sera varie amministrazioni dello Stato e dipartimenti ministeriali sono stati presi di mira da attacchi, riporta Bfmtv. È stata subito attivata un'unità di crisi per le "contromisure" e per "garantire la continuità dei servizi informatici". L'impattoattacchi sarebbe stato "ridotto per la maggior parte dei servizi". Al lavoro lo staff della Dinum, la Direzione interministeriale per il digitale, e dell'Anssi, l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informatici. "Ieri sera è stata attivata un'unità di crisi per mettere in campo contromisure e garantire la continuità dei servizi informatici", ha fatto sapere Matignon. Per quanto l'accesso ai siti sia ...