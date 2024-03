Instagram vs TikTok | il social di Meta supera il record di download rispetto al colosso cinese

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024)vs: nella sfida tra i due colossi, arriva il ribaltone e, considerando ia livello mondiale, vince, ilè riuscita areper quanto riguarda le applicazioni più scaricate in assoluto. I dati provengono dalla società di analisi Sensor Tower, secondo cui idisono cresciuti del 20% nel 2023 mentre quelli disono aumentati solo del 4%. Ma com’è possibile? Secondo quanto riportando i dati, sarebbe dovuto ai “reel”, il formato dei video brevi. Come sappiamo per parecchi anni, esattamente dal 2018 al 2022,è stata la app più scaricata. Ma i dati di Sensor ...