Il progetto Natan a Napoli non ha dato, fino ad ora, i risultati sperati: del difensore brasiliano parla il suo insegnante di italiano , Bruno Di Santo. Arrivato in estate con l’arduo compito di ... (spazionapoli)

Natan è arrivato a Napoli con un bel peso, quello di dover sostituire Kim. Le cose non sono andate come sperava e solo in alcuni momenti... (calciomercato)

Insegnante italiano muore annegato mentre è in vacanza in Madagascar: il corpo trovato in spiaggia: L'uomo, che insegnava inglese in una scuola privata di Treviso ... che rientrerà in settimana in Italia, al cimitero Maggiore di San Lazzaro.fanpage