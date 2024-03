Innovazione | tecnologia | hair care futuristico | ESLA vola a Cosmoprof 24

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 12 marzo 2024) Uno sguardo verso il futuro, con un occhio puntato verso la sostenibilità ma con prodotti di lusso:torna a24 con gli ideali principali di un brand professionale che diventa sempre più accattivante, certamente rivolto ai consumatori più esigenti e che ricercano un prodotto curato nei minimi dettagli. Le elevate prestazioni si uniscono così a un’immagine forte e riconoscibile sul mercato dell’luxury, sempre più in crescita a livello globale. Dopo aver presentato una linea di 22 prodotti per la cura della cute e del capello, il marchio di HSA che punta tutto sull’eleganza all’italiana del colore blu conquista24 con una linea ideata per l’utilizzo professionale e domestico e dalle proprietà nutritive incredibili. I prodotti sono specifici e studiati per tutte le tipologie di capello, che ...