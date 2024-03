Infrastrutture vecchie | scarsa manutenzione e acqua per irrigazione troppo cara | in Puglia agricoltori di serie B

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 12 marzo 2024) Taranto. «Glipugliesi hanno gli stessi diritti di quelli lucani eppure in Basilicata si continua a ricevere trattamenti migliori: l’proveniente dalla diga di San Giuliano, infatti, in Basilicata è già disponibile dalle scorse settimane ad un costo di 5 centesimi a metro cubo, invece per glipugliesi che la utilizzano per un periodo ridotto (pochi mesi nel corso dell’anno) costa oltre 4 volte di più. Il tutto, mentre si resta in attesa di scoprire se, quando e come partirà la stagione irrigua 2024 in provincia di Taranto». L’allarme è lanciato dall’area Due Mari di CiaItaliani di, in seguito ad un sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi nell’agro di Castellaneta e di Ginosa, in provincia di Taranto. «Mentre nel territorio di competenza del ...