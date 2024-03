Infortunio Nico Gonzalez | la scelta di Italiano per la Conference

Novità importanti sull’ Infortunio di Nico Gonzalez in vista della sfida tra la Fiorentina e l’ Inter . Ecco la situazione attuale in casa viola Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, ... (calcionews24)

Non c’è pace per Domenico Berardi . L’attaccante del Sassuolo, al rientro oggi dal 1? nella sfida contro il Verona, si è fatto male ed è stato costretto a lasciare il campo al 60?. Sfortunata la ... (ilfattoquotidiano)

GONZALEZ, La sfida a Dybala in due momenti opposti: Dal rientro post-Infortunio, Nico ha segnato una rete in otto gare, rendendosi protagonista soprattutto per l'inusuale imprecisione dal dischetto. Titolare anche giovedì scorso e in campo per tutti i ...firenzeviola

Fiorentina – Roma, sfida a ritmo di tango: chi la spunterà: Fiorentina - Roma, sfida argentina. Stasera al Franchi in campo ci saranno due tra i talenti più importanti della Serie A: Nico Gonzalez e Dybala, che arrivano da momenti opposti.calciostyle

Ghiviborgo, derby-insidia: anche se trainer Nico Lelli fa la conta dei suoi, soprattutto nel reparto arretrato, dove si registrano alcune defezioni importanti. Assenti il bravo difensore Vecchi, fermo per un noioso Infortunio ...lanazione