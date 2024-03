Infortunio Griezmann | la scelta definitiva per Atletico Madrid-Inter!

(Di martedì 12 marzo 2024) Le condizioni di Antoine, attaccante francese dell’, per la sfida di Champions League contro l’Arrivano novità importanti sulle condizioni di Antoineper. Il francese ha infatti recuperato dall’alla caviglia accusato proprio nella gara d’andata di Champions League. Il francese nella rifinitura di oggi è finalmente tornato in campo e con tutta probabilità dovrebbe partire titolare a fianco di Alvaro Morato nell’attacco di Simeone per provare a rimontare l’1-0 dell’andata. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

