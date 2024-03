Arrivano buone notizie in casa Roma in vista della partita del campionato di Serie A contro il Milan . La squadra di José Mourinho è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio e il ... (calcioweb.eu)

Infortunio Dybala, in campo col Brighton Le ultime: Dopo lo spavento nel finale della gara contro la Fiorentina, la Roma può tirare un sospiro di sollievo: le condizioni di Paulo Dybala non preoccupano, l`attaccante.calciomercato

Roma: ok Dybala e Karsdorp, in dubbio Smalling: Il giorno successivo alla trasferta a Firenze, arriva una buona notizia per De Rossi riguardo alle condizioni di Dybala. L’attaccante argentino, uscito per un affaticamento all’adduttore durante la pa ...siamolaroma

Retroscena Svilar, quella telefonata di Lukaku: può giocare l’Europeo con il Belgio: Il portiere giallorosso si candida titolare anche perché Courtois è infortunato: tutti i dettagli della convocazione ...corrieredellosport