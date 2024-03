Inflazione americana oltre le attese in febbraio Per la Fed si complica il cammino di riduzione dei tassi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) L’sale al 3,2% in, superando ledegli analisti endo il percorso dideidi interesse statunitense. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,4%, come previsto. L’indice core, ossia al netto di beni dai prezzi molto volatili come energia e alimentari e monitorato più attentamente dalla Federal Reserve, è salito al 3,8%,le previsioni per il secondo mese consecutivo. Il carovita si mostra quindi più resistente di quanto auspicato, elemento il che mantiene i banchieri centrali cauti nell’allentare la politica monetaria troppo presto. La scorsa settimana il governatore della Fed Jerome Powell ha suggerito che lui e i suoi colleghi si stanno avvicinando al livello di fiducia di cui hanno ...