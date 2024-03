Infarto in campo Ahmed Refaat | calciatore egiziano del Modern Future

(Di martedì 12 marzo 2024) Calcioin apprensione per. L’ala d’attacco delè collassato nel finale della sfida tra la sua squadra e l’Al-Ittihad Alexandria. Il 30enneha subito in arresto cardiaco per più di un’ora. Il giocatore è stato trasportato subito in ospedale. Ecco il comunicato del club: “Il giocatoreha subito un arresto cardiaco per più di un’ora, nonostante i diversi tentativi di rianimazione. E’ stato portato all’ospedale ZamZam, prima che il suo battito cardiaco riprendesse. Le sue condizioni rimangono instabili”. SportFace.

Roccaraso, medico in pensione salva un turista colpito da Infarto: Medico in pensione salva un turista colto da Infarto. È successo a Roccaraso. Un 75enne campano, ma residente a Foggia, si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia, alloggiando in ...ilmessaggero

Verona, morto l’uomo rianimato dal 14enne dopo un Infarto: «Speravamo di festeggiare insieme»: L'uomo rianimato a Verona dal 14enne che si è ispirato alla fiction Doc è morto all'età di 66 anni in terapia intensiva.lettera43

Leonardo Florian, ucciso a 24 anni da un malore in casa il pilone del Villorba Rugby. Il club: «Siamo sconvolti»: Treviso, il mancamento sotto gli occhi della madre e del fratello: l'ipotesi dell'Infarto. In perfetta forma, qualche giorno fa era stato dal medico di base per l'influenza. La federazione: «Minuto di ...corrieredelveneto.corriere