Indian Wells | Sinner oggi contro Shelton | il match in tv L’americano ha già battuto l’azzurro una volta

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 - Obiettivo quarti di finaleall'Masters per Jannik, reduce sì dal ko nel doppio con Lorenzo Sonego per mano della coppia composta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos, ma soprattutto dalle affermazioni a livello di singolare ai danni dell'australiano Thanasi Kokkinakis e del tedesco Jan-Lennard Struff, entrambi battuti in due set. Il livello di difficoltà adesso si alza, dato che dall'altra parte della rete l'altoatesino troverà Ben. Lo statunitense viene dalle vittorie sofferte e al terzo parzialeil ceco Jakub Mensik (ko 4-6, 6-3, 6-4) e l’argentino Francisco Cerundolo (steso con il risultato di 7-6, 3-6 7-6). L’appuntamento è nella notte italiana. I precedenti fra i due Il ...

