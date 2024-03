Indian Wells | show nella notte tra Sinner e Shelton | l’azzurro insegue i quarti e la 18^ vittoria di fila

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) “Vivo per partite come questa“. Basterebbero queste dichiarazioni in conferenza di Benper far schizzare a mille l’hype per il match che apre la sessione serale sullo Stadium 1 ad, dove il beniamino del pubblico di casa se la vedrà contro quello che in questo momento è con ogni probabilità il miglior giocatore del mondo. Janniknon ha infatti soltanto vinto le ultime 17 partite giocate e i tornei di Rotterdam e Melbourne (aka Australian Open), ma ha anche triturato gran parte degli avversari affrontati grazie a un tennis di altissimo livello. Per quanto il match si preannunci elettrizzante, c’è anche il rischio chestravinca. Anzi, dando un’occhiata alle quote, sarebbe decisamente più sorprendente una nondi Jannik. I numeri lasciano però il ...