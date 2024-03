Indian Wells 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 12 marzo con Sinner e Paolini

(Di martedì 12 marzo 2024) Ile glidi12per quanto riguarda il torneo combined di, sia Masters 1000 che Wta 1000. Due italiani impegnati negli ottavi ed entrambi sul campo principale: apre Jasmine, che cerca di proseguire il suo gran periodo di forma contro Potapova. Nel cuore della notte Janniksi troverà invece a sfidare l’idolo di casa Ben Shelton. Ecco tutte le partite inMARTEDI 12STADIUM 1 Ore 19:00 – (28) Potapova vs (13)Non prima delle 21:00 – Marozsan vs (2) Alcaraz Non prima delle 02:00 – (16) Shelton vs (3)Non prima delle 04:00 – (1) Swiatek vs ...

Jasmine Paolini sfiderà Anastasia Potapova negli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024 , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Non smette di stupire ... (sportface)

Tennis: a Indian Wells griekspoor perde il set e distrugge la racchetta: Tennis: a Indian Wells griekspoor perde il set e distrugge la racchetta: Una racchetta da tennis praticamente disintegrata per averla sbattuta a terra otto volte con una violenza inaudita. A tanto è arrivato, come ...

Sinner-Sonego doppio a Indian Wells, eliminati da Zeballos e Granollers in due set 7-6 6-3: Sinner-Sonego doppio a Indian Wells, eliminati da Zeballos e Granollers in due set 7-6 6-3: Sinner e Sonego sono stati eliminati in due set da Zeballos e Granollers. Vavassori e Bonelli invece vanno avanti e conquistano i quarti di finale del doppio a Indian Wells ...

Indian Wells, Musetti fuori in due set contro Rune: Indian Wells, Musetti fuori in due set contro Rune: Terzo turno fatale per Lorenzo Musetti a Indian Wells. Il tennista azzurro si è infatti arreso a Holger Rune in due set (6-2, 7-6) dicendo addio al torneo Masters 1000 in un'ora e 36' di gioco. Gara s ...