Indagine sui dossier | il pg di Perugia Sottani | “Nessuna censura a Cantone La mia vigilanza serve a dare tranquillità alla Procura”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) “La mia non vuole essere unadi Raffaele“, ma piuttosto “un segnale di, il cui lavoro è stato oggetto di polemiche esterne. Per far vedere che c’è un organo che controlla”. Così, parlando a Repubblica, iltore generale diSergioridimensiona la portata della nota – diffusa lunedì – in cui ha scritto di voler verificare il rispetto della presunzione di innocenza a proposito dell’audizione in Commissione Antimafia del capo dei pm del capoluogo umbro. Nel comunicato,aveva definito “inusuale” la richiesta di(e deltore nazionale Antimafia Giovanni Melillo) di essere sentiti dall’organo parlamentare in relazione ...