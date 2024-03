Indagine Milan | Scaroni è indagato? Ecco le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024), il presidentetutte le motivazioni sull’della Guardia di Finanza Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Paolo, attuale presidente del, per quanto la Guardia di Finanza stia aprendo una vera e propriasui rossoneri, esso non risulta tra gli indagati. Nonostante non sia estraneo ai fatti, l’ostacolo all’autorità di vigilanza è un reato proprio, di quelli cioè che possono essere commessi soltanto da chi in una azienda rivesta determinate cariche deputate per legge a quelle specifiche comunicazioni, e questo tipo di comunicazioni alla Figc spettano in una squadra appunto non al presidente ma all’amministratore delegato.