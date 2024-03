Indagato anche l' ex ad del Milan Ivan Gazidis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Nell'indagine sulla cessione deldella Procura dio, oltre all'attuale ad Giorgio Furlani, èil suo predecessore. E' quanto emerge dalle perquisizioni effettuate oggi dai finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf del club che è estraneo all'inchiesta. L'ipotesi contestata nell'indagine, che riguardaaltre due persone operative in Lussemburgo, è ostacolo all'attività di vigilanza della Figc in merito alla comunicazione della titolarità effettiva della società. Comunicazione che, secondo la Procura, non sarebbe avvenuta.