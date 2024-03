Incidenti prima di Barcellona-Napoli | tifosi partenopei senza biglietto sfondano un cancello

L'Aquila - INCIDENTI SUL LAVORO : INNOCENZI , "IN ABRUZZO TRISTE PRIMATO, NORME CI SONO, ESTENDERLE ANCHE AD APPALTI PRIVATI" SINDACALISTA E CANDIDATA PD ALLE REGIONALI IN PROGRAMMA A MARZO: ... (abruzzo24ore.tv)

Incidente in viale Michelangelo, un'auto si ribalta: donna finisce in ospedale: Un'auto si è ribaltata oggi pomeriggio in viale Michelangelo, nella corsia in direzione Borgo Nuovo, poco prima della traversa di via Felice ... Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e se ...palermotoday

Varedo: incidente all’alba in via Umberto I, motociclista in gravi condizioni: È in pericolo di vita il motociclista classe 1971 e residente a Solaro, che alle 6 di martedì è rimasto vittima di un violentissimo incidente a Varedo.ilcittadinomb

Incidente tra scuolabus e camion causa 5 morti tra cui 3 bambini sull'autostrada dell'Illinois negli Usa: L’incidente tra uno scuolabus e un camion, verificatosi su un’autostrada in Illinois, negli Stati Uniti, ha causato 5 morti, 3 dei quali sono bambini ...notizie.virgilio