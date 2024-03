Incidente stradale nel Casertano | quattro feriti

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna vettura, un’autocisterna ed un autocarro adibito al trasporto di materiale edile, sono rimasti coinvolti in unverificatosi poco dopo le 17 sulla SS7 bis Nola-Villa Literno, nei pressi dell’uscita di Casal di Principe. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Aversa. Subito dopo l’impatto i veicoli sono rimasti fermi in mezzo alla carreggiata con gli occupanti dell’automobile,persone, bloccati all’interno. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto dall’auto le persone ferite assicurandole alle cure dei sanitari presenti sul posto con due ambulanze per il successivo trasporto negli ospedali di Aversa e Pineta Mare. Successivamente i vigili del fuoco mettevano in sicurezza tutti i ...

