Inchiesta Perugia | Orlando | ‘idea c destra che ci sia mandante gli si rovescerà contro’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Se ne sta occupando il Copasir, la Commissione antimafia, la magistratura e se ne potrebbe occupare anche il Csm. Ci manca solo un quinto soggetto che se ne occupi per confondere ulteriormente le idee a chi segue questa vicenda e probabilmente anche a chi sta indagando. Nordio ha anche la possibilità di esercitare, come Guardasigilli, laddove lo ritenga necessario, l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati che ritiene non abbiano fatto il proprio dovere”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea, a Tagada’ su La7.“Nordio propone riforme che nascono da vicende specifiche e commissioni dima non fa l’unica cosa che potrebbe fare quando si riscontra qualche forma di irregolarità cioè esercitare il potere disciplinare. Il centroha cavalcato questa vicenda e ...