Inchiesta Perugia | Foti FdI | ‘deve agire l’Antimafia | no a ulteriore commissione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Noi abbiamo fatto un comunicato di tutti i capigruppo di centrodestra di Camera e Senato che è molto chiaro in cui diciamo che, allo stato, la vicenda è di competenza stretta della commissione di indagine e disulla mafia e, quindi, deve rimanere in capo a quella”. Lo ha detto a Radio Anch?io Tommaso, capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camere, sul caso dossieraggi.“Se emergeranno fatti nuovi che potranno suggerire unacommissione di- anche per verificare ad esempio come sia stato possibile avere una fuga di notizie e di documenti con un saccheggio delle banche dati di questa rilevanza- può darsi si possa fare. Ma ad ora deve, e al più presto possibile, come fatto fino ad oggi, la commissione dipresieduta ...