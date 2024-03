Inchiesta Perugia | Faraone | ‘commissione sparita da radar’

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Come volevasi dimostrare, dall?assenza del ministro Nordio alla Leopolda, la commissione d?sul dossieraggio è completamente uscita dall?orizzonte della politica?. Lo scrive su X Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera.?È come diciamo da qualche giorno: Giorgia Meloni vuole mettere la sordina a tutta la vicenda. La presidente del Consiglio chiede la quiete prima del voto europeo, poco importa se la vicenda mina le basi della nostra democrazia?, conclude. L'articolo CalcioWeb.

Accessi abusivi alle banche dati, l’Antimafia ascolterà Nordio, Crosetto e De Benedetti. Nessuna audizione per De Raho: Non ci sarà alcuna audizione di Federico Cafiero De Raho in commissione parlamentare Antimafia. Da giorni il deputato del Movimento 5 stelle viene attaccato dai parlamentari di centrodestra (ma anche ...ilfattoquotidiano