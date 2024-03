Incendio nella notte | in fiamme due auto nel centro Latina

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 –: i carabinieri della dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, sono intervenuti in una via nei pressi deldove duesono andata a fuoco. I veicolo erano di proprietà di un cittadino classe 64 residente ae un’vettura di un cittadino classe 42 anch’egli residente a. Ledomate dai Vigili del Fuoco di, hanno causato ingenti danni al veicolo del 60enne poiché ha preso fuoco tutta la parte anteriore del veicolo, mentre la secondavettura è stata danneggiata sul lato passeggero. Ancora da chiarire le effettive dinamiche del rogo. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

Palermo – Squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate la scorsa notte per spegnere un incidendo divampato in un appartamento in via Montesanto a Palermo . Il rogo sarebbe partito da ... (ilpalermo)

Momenti di paura nella tarda serata. ieri sabato, per un Incendio a Luino , le fiamme hanno distrutto il tetto di un’abitazione, una casa indipendente, in via Foscolo, resa inagibile. Sul posto ... (ilgiorno)

Russi (Ravenna), 10 marzo 2024 – paura nella notte per un Incendio scoppiato in una palazzina in piazza Baccarini a Russi. Erano da poco passate le 4.30 quando le fiamme sono divampate, subito è ... (ilrestodelcarlino)

Incendio nelle cantine di un palazzo Atc a Torino in via Pacini: Un Incendio si è sviluppato nella notte da una cantina nel piano porticato dello stabile Atc di via Pacini 1 a Torino, per cause al momento non note. Lo rende noto l'Agenzia territoriale per la casa, ...ansa

Incendia la casa di un amico e gli uccide il gatto che era all’interno: Incendia la casa di un amico e gli uccide il gatto che era all'interno. Tenta di crearsi un alibi ma poi emerge la verità ...blitzquotidiano

Incendio Domato dall'Intervento dei Vigili del Fuoco: Evitata Esplosione di Bombola del Gas: Cronaca L'Aquila - 12/03/2024 15:00 - Nel primo pomeriggio di ieri, squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per spegnere un Incendio che ha colpito una baracca ...abruzzo24ore.tv