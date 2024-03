Incendio Domato dall' Intervento dei Vigili del Fuoco | Evitata Esplosione di Bombola del Gas

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) L'Aquila - Nel primo pomeriggio di ieri, squadre deidelsono intervenute prontamente per spegnere unche ha colpito una baracca e un'officina nella frazione di Palombaia di Tornimparte. L'amministrazione comunale del paese, alle porte dell'Aquila, ha comunicato l'accaduto attraverso una nota pubblica, invitando i cittadini a evitare di avvicinarsi per non ostacolare le operazioni di messa in sicurezza della zona. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma è stato necessario l'di diversi mezzi autobotte per evitare il propagarsi delle fiamme, soprattutto considerando la presenza di unadi gas all'interno dell'officina. La situazione è stata infine domata e sotto controllo dopo le 15:00, consentendo il successivo avvio delle operazioni di bonifica.