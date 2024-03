“Incapace di intendere” | assolto dal tentato omicidio del padre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Lucca, 12 marzo 2024 – Aveva aggredito ildentro casa, avventandosi contro di lui come una furia e colpendolo ripetutamente al volto anche con un ferro di cavallo e un’anfora. Solo il provvidenziale intervento di un vicino di casa aveva evitato il peggio. La vittima della brutale aggressione, un ottantenne lucchese, era finita in ospedale, ma se l’era cavata. Protagonista del terribile episodio un 47enne lucchese comparso davanti al gup Alessandro Trinci per l’udienza preliminare: era imputato di, ma è statoperché del tuttodie di volere. L’episodio era accaduto il 22 novembre 2022 alla periferia di Lucca. Il 47enne, affetto da vari problemi mentali, aveva un rapporto conflittuale con il, soprattutto da ...