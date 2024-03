Inaugurato al Grassi il servizio di assistenza per disabili “Tobia”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 12 marzo 2024) Ostia, 12 marzo 2024- Ilsi espande e per la prima volta arriva in una Asl romana. La Asl Roma 3 da oggi è operativa a tutti gli effetti. Il nuovosarà erogato presso l’Ospedaledi Ostia. L’ambulatorio è situato al piano terra, di fronte al reparto di Pediatria, stanza 65, ed è raggiungibile seguendo la segnaletica “Centro”. Disponibile da 4 anni al San Camillo Forlanini di Roma, e da qualche mese negli ospedali San Giovanni – Addolorata, Sant’Andrea e Policlinico Tor Vergata e nelle due Asl di Rieti e Frosinone,è ilche offre alle persone contà intellettiva o relazionale, che sono già in cura per la loro patologia specifica presso centri specializzati, l’opportunità di accedere alle ...