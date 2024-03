In Umbria 179 operatori sanitari aggrediti | il 73% sono donne

(Di martedì 12 marzo 2024) Perugia, 12 marzo 2024 –state 151 le segnalazioni di episodi di violenza ai danni diregistrate innel 2023. Complessivamente hanno coinvolto 179 soggetti che stavano svolgendo la loro attività nelle strutturee pubbliche, di questi il 73 per cento. I datistati forniti nel corso dell'iniziativa dal titolo «AbbiCuradiChitiCura», organizzata dalla regione a Perugia, attraverso il Centro unico regionale di formazione in sanità. Con l'obiettivo di avviare percorsi congiunti tra il settoreo e i cittadini nella convinzione che la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sia un fine comune. All'incontro che si è aperto con gli interventi della presidente della ...

