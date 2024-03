In tutti I sensi | la prima puntata del podcast di Open sulla disabilità senza divieti di accesso è dedicata al linguaggio Una guida pratica al rispetto per spiegare frasi | gesti e imbarazzi che discriminano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 12 marzo 2024) Si può dire “ci vediamo domani” a una persona che non vede? Perché la sensazione di imbarazzo è una delle reazioni più frequenti di fronte a chi non cammina? C’è chi dice che lasia “un dono”. C’è anche chi dice che quelli che non vedono, non sentono, non camminano, insomma “NON” … siano gente “speciale”. Gli eroi, gli invincibili, quelli “con una marcia in più”. Guerrieri un giorno, poverini un altro giorno. Parole,, silenzi escavano come gocce cinesi nella dignità di 13 milioni di persone, quelle che oggi in Italia vivono con una. Nella distrazione di molti, nella buona fede di altri, nell’ignoranza di troppi. Ladi In, ildiin ...