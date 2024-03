In Italia 16 milioni di auto hanno più di vent’anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 12 marzo 2024) Il panorama dellestoriche incostituisce un universo vasto e affascinante. Questo mondo, che abbraccia sia vetture da collezione che veicoli ancora in uso quotidiano nonostante la mancanza di moderni sistemi di sicurezza come gli airbag, rappresenta una sfida in termini di impatto ambientale, specialmente in considerazione della crescente spinta verso veicoli elettrici e ibridi. Tuttavia, possedere un’storica offre vantaggi economici significativi, come l’esenzione dal pagamento del bollo e sconti sull’assicurazione, a condizione che venga riconosciuta come tale attraverso un certificato di rilevanza storica e collezionistica. Secondo il codice della strada del 1992, il certificato viene rilasciato da associazionimobilistiche quali i club Lancia, Fiat, Alfa Romeo e l’motoclub ...