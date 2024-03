In casa Pro Patria Colombo alza il tiro | Possiamo fare di più»

(Di martedì 12 marzo 2024) La Proè attesa sabato alle 18.30 all’esame L.R. Vicenza sul proprio terreno di gioco. Allo stadio Carlo Speroni arriva una big del campionato e dopo il colpaccio di Lumezzane (0-2), i tigrotti della presidente Testa hanno l’opportunità di misurarsi in una sfida in cui non hanno nulla da perdere. I biancoblù hanno l’opportunità di giocarsi a viso aperto una bella partita, in cui mettersi ulteriormente alla prova. La svolta del 3-4-2-1 operata da mister Riccardoha portato i suoi frutti e per questo finale di stagione, è possibile giocarsi ancora le proprie carte. "A Lumezzane - analizza il mister dei biancoblù- abbiamo fatto un’ottima partita, abbiamo creato fin dall’inizio: l’atteggiamento è stato quello giusto. Dietro non abbiamo sofferto praticamente niente. Sono contento perché abbiamo fatto gol su un calcio piazzato provato in ...

Can Yaman torna in Portogallo per un nuovo incontro con le fan, e si mostra decisamente innamorato della città di Porto. l’attore pronto a cambiare aria? (comingsoon)

"Ho esagerato, sono pronto a stringergli la mano e a chiedere scusa: ho tanti amici gay". Si difende così Augusto Proietti in un nuovo video pubblicato online dopo gli Insulti omofobi a Rocco ... (fanpage)

Vorresti avere delle Aiuole fantastiche a casa , ma non hai la minima idea di come realizzarle? Ecco alcuni spunti da considerare. Non tutti noi abbiamo un giardino attorno alla propria casa , ... (informazioneoggi)

pavimento sempre profumato ? Basterà utilizzare questo trucco quasi gratis : ci sarà un odore di fresco e pulito in tutta la casa . Le faccende domestiche devono essere svolte ogni giorno per far sì ... (cityrumors)

La recensione di Nuki Smart Lock 4.0 Pro: dimenticatevi le chiavi: Lasciate le chiavi a casa, non datele a parenti o vicini quando andate in vacanza — dimenticatevene proprio. Noi l’abbiamo fatto senza troppi problemi durante i test per la recensione di Nuki Smart ...techprincess

DIRETTA/ Renate Pro Sesto video streaming tv: ecco la storia degli ultimi derby (Serie C, 11 marzo 2024): Diretta Renate Pro Sesto streaming video e tv, quote e risultato live della sfida valida la 31esima giornata di Serie C Girone A (11 marzo 2024) ...ilsussidiario

SwitchBot Lock Pro arriva sul mercato: la porta di casa diventa finalmente smart: Il Lock Pro si presenta come una soluzione ottimale per chi cerca ... Innovazione per controllare la serratura della nostra casa Una delle novità più apprezzate è la semplificazione nella sostituzione ...tecnoandroid