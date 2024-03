In azzurro nello stage dell’Under 17 Camarda tra i rossoneri per l’Italia

(Di martedì 12 marzo 2024) La corsa europea della Nazionale Under 17 sta entrando nel vivo e da oggi, fino al 16 marzo, si terrà unodi preparazione per la fase Elite della competizione presso il Novarello Villaggio. Particolarmente cospicua la presenza di giocatori, con il ct Massimiliano Favo che ha convocato tra i 28 calciatori ben 5 tesserati del Milan, tra cui, ovviamente, il classe 2008 Francesco, che il 10 marzo ha spento 16 candeline. Oltre al talento prodigio fanno parte dei sotto età anche Campaniello, Longoni e Natali. In questi giorni di raduno verranno effettuate quattro sedute di allenamento coronate da un’amichevole (sabato alle ore 12) contro i pari età del Diavolo, al termine della quale verrà resa nota la lista definitiva dei 20 calciatori che, dal prossimo 20 marzo, andranno alla caccia della ...

