(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – "La scorsa Epifania mi sono recato con un'auto-medica da una paziente gravemente obesa, la situazione era grave. Pesava oltre 300 chili, non riusciva a uscire dalla porta e anche i vigili del fuoco avevano difficoltà a calarla dalla finestra. Ma bisognava agire in fretta, aveva una grave forma di insufficienza cardiaca. Quando sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Episodi di violenza ai danni insegnanti (e compagni) e insulti choc. La violenza contro i docenti non accenna a diminuire: da inizio anno scolastico uno studente su cinque ha assistito ad al meno un... (leggo)

In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza verso gli operatori sanitari , l’Azienda Usl Toscana Sud Est rivela dati inquietanti sull’incremento delle ... (lortica)

Milano, 12 marzo 2024 – In oc casi one della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio- sanitari , sono stati resi noti gli episodi ... (ilgiorno)

FVM: “Le aggressioni sono solo la punta dell’iceberg”: “Il fenomeno delle aggressioni agli operatori del servizio sanitario nazionale è solo la punta dell’iceberg del malcontento generale verso una sanità che non sa dare risposte appropriate in tempo util ...quotidianosanita

Lombardia, in aumento le aggressioni verso gli operatori sanitari: nel 2023 quasi 5mila casi: I dati sono stati pubblicati in occasione della giornata nazionale contro la violenza verso medici e infermieri: contattati i carabinieri in media una volta al giorno ...ilgiorno

In aumento le aggressioni al 118. Balzanelli: “Minacciato di morte”: (Adnkronos) - "La scorsa Epifania mi sono recato con un'auto-medica da una paziente gravemente obesa, la situazione era grave. Pesava oltre 300 ...tuobenessere