In arrivo nuove date per “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”

Nobody Wants to Die, un trailer rivela l'avventura noir futuristica di Critical Hit: A metà strada fra Blade Runner e Quantum Break, Nobody Wants to Die è un'avventura noir futuristica in arrivo quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.multiplayer

Sarri via da Roma, c'è una squadra già pronta: ipotesi clamorosa: Appena il tempo di dimettersi dalla Lazio e Maurizio Sarri ha già una nuova squadra. L'allenatore toscano infatti secondo voci in arrivo dalla Spagna e in particolare dal ...torinogranata

Polizia penitenziaria, ecco il concorso: bando da oltre 2500 posti, come fare domanda e le prove: In arrivo il nuovo concorso per gli allievi di polizia penitenziaria. Il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione un bando da 2568 posti per ampliare la sicurezza nelle carceri e non ...quotidianodipuglia