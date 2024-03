In Abruzzo non c’è nessun effetto Sardegna

(Di martedì 12 marzo 2024) Se qualcuno si aspettava che il risultato inpotesse in qualche modo influenzare per un verso o per l’altro quello delle elezioni in, deve fare i conti con il fatto che ciò che è uscito dalle urne di queste ultime regionali è stato perfettamente in linea con i sondaggi delle scorse settimane precedenti alla vittoria di Alessandra Todde in. Viene quindi da pensare che il voto sardo non abbia in alcun modo influenzato quello abruzzese e che la vittoria del presidente uscente Marco Marsilio, storico esponente di Fratelli d’Italia, non rappresenti una reazione dell’elettorato del centrodestra a una crescita dell’elettorato del centrosinistra e non sia stata scalfita da alcuno scatto d’orgoglio o tentativo di volata da parte dell’opposizione sulla cresta dell’onda delle regionali in. La ...

Abbiamo vinto nettamente le elezioni regionali in Abruzzo e per la sinistra si tratta di un fatto locale. Mentre le elezioni sarde (dove senza voto disgiunto avremmo comunque vinto) erano per loro ... (secoloditalia)

“Ci sono continui tentativi di farci apparire in guerra tra noi, ma in realtà nella coalizione c’è grande armonia e unità di intenti”. A dirlo ai nostri microfoni è Raffaele Nevi , vicepresidente di ... (notizie)

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Preoccupata per gli equilibri di coalizione dopo le elezioni in Abruzzo ? “Lo capisco che si voglia trovare sempre qualcosa di preoccupante, ma mi sembra che ci sia un ... (calcioweb.eu)

"Ucraina vicina al punto di rottura" Gabellini svela lo scenario russo che non piace alla NATO: Altolà alla pace: guai a chi non vuole la guerra in Europa. Stavolta sotto il mirino dell’Occidente ci è finito Papa Francesco. Bergoglio si è “guadagnato” con una dichiarazione tutto lo sdegno ...informazione

Camera: Pavanelli (M5S) denuncia, 'pianisti in Aula, non è la prima volta': Trovo fuori luogo che ancora una volta in 18 mesi devo denunciare questi fatti e non è la prima volta. Chiedo alla presidenza di tenere d'occhio chi vota per i colleghi non presenti". Così Emma ...affaritaliani

Riforme: Ceccanti, 'in ddl manca codificazione costituzionalizzata questione di fiducia': durante il dibattito sul premierato presso la sede della Uil rivolgendosi al ministro per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Resta il dubbio - aggiunge Clementi - che in assenza di ...affaritaliani