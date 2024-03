In Abruzzo come in Sardegna | il “Campo largo” si è ristretto

(Di martedì 12 marzo 2024) Se si vuole proprio ricavare un’indicazione nazionale dalle elezioni regionali che si sono tenute domenica in, non si può negare una linea di continuità con le medesime elezioni di due settimane fa in. Ma, direte voi, inha vinto la candidata di sinistra e inil presidente uscente del centrodestra… quale continuità? ContinuitàPuò apparire paradossale, ma dalle urne abruzzesi esce la stessa indicazione che abbiamo visto uscire due settimane fa da quelle sarde. A fronte della vittoria di Todde e della sconfitta di Truzzu per meno di un voto a sezione (quindi tutt’altro che insindacabile), liste di centrosinistra e 5 Stelle hanno raccolto il 42,6 per cento dei voti contro il 49 delle politiche del 2022, mentre ...

L’Aquila, 11 mar. (Adnkronos) – “Elly Schlein ha perso completamente la partita. Era curioso assistere alla calata in massa delle vecchie glorie , da Bersani a Vendola, non so chi altri potessero ... (calcioweb.eu)

“L’ esperienza del ‘campo largo ’ in Abruzzo l’ho trovato straordinaria e auspico si possa replicare in tante altre realtà”. Questo uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa del ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Schlein non mi ha chiamato , se volesse tornare in Abruzzo le farei fare una turné, mostrandole le cose buone fatte e non le chiacchiere di cui si è parlato...”. A dirlo ... (liberoquotidiano)

come sono andate le elezioni in Abruzzo: Più in generale, Marsilio ha vinto in 207 dei 305 comuni abruzzesi chiamati al voto domenica 10 marzo, D'Amico in 97. Piccola curiosità: a Lettopalena, paesino di 320 abitanti in provincia di Chieti, ...wired

Regionali Abruzzo, D’Amico: “Campo largo è esperienza da replicare come alternativa a queste destre”: “L’esperienza del ‘campo largo’ in Abruzzo l’ho trovato straordinaria e auspico si possa replicare in tante altre realtà”. Questo uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa del candida ...ilfattoquotidiano

Elezioni regionali Abruzzo, i risultati: Marsilio verso la vittoria: Dopo la Sardegna, il centrosinistra prova ad andare all’assalto anche dell’Abruzzo. Le elezioni regionali in Abruzzo vedranno un campo larghissimo – comprendente praticamente tutte le forze di ...lanotiziagiornale