In 90 secondi svuotano un negozio di telefonia pontino | bottino da decine di migliaia di euro

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Una vera e proprio razzia quella di cui è rimasto vittima undi smartphone e computer di Latina, situato in via Carducci. Come riportato dal collega Cusumano de Il Messaggero, l’attività commerciale è finita nel mirino di una banda di ladri che ci ha messo appena 92per entrare, fare razzia e sparire…. L’evento, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì alle 3:29, ha lasciato attoniti i residenti e il proprietario del. Le immagini delle telecamere di sorveglianza rivelano un quadro dettagliato dell’azione criminale: un individuo incappucciato ha frantumato il vetro blindato delcon una mazza, consentendo l’ingresso al gruppo di ladri. Mentre due di loro si sono precipitati verso la vetrina degli iPhone, ignorando completamente i computer, un terzo ...

Maxifurto di iPhone in un minuto e mezzo, colpo grosso in un negozio nel centro di Latina: Un colpo rapidissimo: 1 minuto e 32 secondi per svuotare un negozio di smartphone e computer nel pieno centro di Latina, in via Carducci. In azione una banda di ladri sicuramente specializzata ...ilmessaggero

Razzia di iPhone in un minuto e mezzo, colpo grosso in un negozio nel centro di Latina: IL RAID Un colpo rapidissimo: 1 minuto e 32 secondi per svuotare un negozio di smartphone e computer nel pieno centro di Latina, in via Carducci. In azione una banda di ladri ...ilmessaggero

Banda specializzata fa razzia di smartphone in un negozio del centro di Latina: La banda di ladri ha agito nella notte tra domenica e lunedì e in 1 minuto e 32 secondi hanno svuotato l’esercizio commerciale in via Carducci, così come si vede dalle immagini delle telecamere di ...radioluna