Imprese | Fipe Lombardia | ‘ricerca personale resta criticità | 71% in difficoltà’

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Buone prospettive per il 2024 e volontà di investire nella propria attività, ma anche difficoltà nelle assunzioni e nell?accesso al credito e ad incentivi pubblici. Questo il quadro che emerge da un?indagine condotta dae Confcommerciosu un campione di pubblici esercizi lombardi, soprattutto micro e piccole. Per quanto riguarda la ricerca di, il 58% delleprevede assunzioni nel 2024, nonostante il 71% abbia avuto difficoltà nel reperirea causa, soprattutto, di un ridotto numero di candidati (50%) e di una preparazione non adeguata (34%).Positivi il bilancio e le previsioni economiche: il 53% degli imprenditori considera i risultati della propria impresa nel 2023 migliori ...

