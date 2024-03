Imprese | crescono prospettive d?assunzione su energia | health care-life science e It

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Per il secondo trimestre del 2024 i datori di lavoro italiani si aspettano un incremento nelle assunzioni con un ‘net employment outlook’ del +9%, al netto degli aggiustamenti stagionali. E’ quanto emerge dal ManpowerGroup employment outlook survey, una ricerca sulleoccupazionali realizzata intervistando oltre 40mila aziende in 41 Paesi e territori.Si tratta del quattordicesimo trimestre di fila con aspettative positive, sebbene meno ottimiste rispetto al passato. Il confronto con l?ultimo trimestre 2023 mostra, infatti, un calo di 4 punti percentuali, mentre il confronto anno su anno rivela un calo del -8% rispetto al secondo trimestre 2023. Il settore energetico si conferma anche per i prossimi tre mesi quello con le aspettative migliori (+26%), seguito da sanità e(+24%) e It ...