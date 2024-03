Impresa Nardi a Indian Wells | elimina Djokovic al 3^ turno

(Di martedì 12 marzo 2024)(USA) (ITALPRESS) – Clamorosadi Lucaal “BNP Paribas Open”, il primo Masters 1000 della stagione in corso sul duro (plexipave) all’Garden e dotato di un montepremi da 9.495.555 dollari. Il ventenne marchigiano, ripescato in tabellone come lucky loser, ha battuto al terzoil suo idolo Novak6-4 3-6 6-3. Numero 123 del mondo, è il giocatore con la più bassa classifica ad aver mai sconfitto il serbo in un Masters 1000 o in uno Slam, primato che finora spettava a Kevin Anderson, numero 122 quando superòa Miami nel 2008., che agli ottavi troverà Tommy Paul, è anche il quarto giocatore con il ranking più basso a battere un numero 1 del mondo in un ...

Da Chung al tabù Vesely, i peggiori ko di Nole. Che si arrende: "Non so se ci sarò a Miami": Negli anni in pochi hanno sorpreso Djokovic, e nessuno oltre la top 100 ci era riuscito in un Masters 1000 prima di Nardi. Nole col morale a terra: "Sono molto deluso" ...gazzetta

Il sogno di Luca: "Il poster in camera Non lo toglierò": “Il poster in camera Certo, ce l'ho ancora e non lo toglierò. Lo vedo ogni volta che vado a dormire”. A parlare è Luca Nardi e il ...sport.tiscali

Chi è Luca Nardi, il 20enne pesarese che ha battuto Djokovic: il record a 14 anni, una crescita lenta e poi lo choc di Indian Wells: “Un miracolo”, come l’ha definita lui stesso nell’immediata intervista post-partita. Luca Nardi compie l’Impresa più grande della sua giovane carriera nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, ...ilfattoquotidiano