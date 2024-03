Impresa di Nardi a Indian Wells | battuto il numero 1 Djokovic

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) –di Lucaal torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 9.495.555 dollari) in California. Il ventenne marchigiano,123 del mondo e in tabellone come lucky loser dopo aver perso nell'ultimo turno delle qualificazioni, batte il 36enne serbo Novak1 del mondo e prima testa di serie,

Luca Nardi ha battuto Novak Djokovic in tre set a Indian Wells con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Il 20enne pesarese ha superato il numero uno al mondo in un torneo degli Atp 1000 e grazie a questo ... (open.online)

ATP Indian Wells, Impresa Nardi: battuto Djokovic, è agli ottavi: Luca Nardi, n. 123 ATP, compie un'Impresa battendo da lucky loser il n. 1 al mondo Novak Djokovic in tre set. Una partita semplicemente perfetta del 20enne pesarese che raggiunge così gli ottavi di ...sport.sky

Tennis, Impresa di Luca Nardi: batte Novak Djokovic in tre set: Un Impresa clamorosa quella di Luca Nardi: il 20enne marchigiano, ripescato in tabellone come "lucky lose" all'Indian Wells Garden, ha eliminato Novak Djokovic in soli tre set (6-4 3-6 6-3).msn

Tennis, Impresa di Nardi a Indian Wells: battuto Djokovic: Impresa al torneo Atp 1000 di Indian Wells di Luca Nardi. L'italiano numero 123 al mondo ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, Novak Djokovic, con il ...lapresse