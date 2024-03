(Di martedì 12 marzo 2024)di Lucaal torneo Atp 1000 di. L'azzurro, numero 123 al mondo, ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

Impresa di Nardi a Indian Wells, batte Djokovic in 3 set: Impresa di Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 123 al mondo, ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. (AN ...ansa

Tennis, Impresa di Nardi a Indian Wells: batte Djokovic in 3 set: Impresa di Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 123 al mondo, ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.repubblica

Impresa Nardi contro Zhang, Sonego battuto. Bronzetti al 3° turno. Stasera alle 0.00 Sinner-Struff: Ci sono tornei che possono se non cambiare, sicuramente lanciare una carriera, e chissà che questo Indian Wells non sia questo, per Luca Nardi. Eliminato nelle qualificazioni, si è ritrovato ...informazione