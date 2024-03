Impresa del giovane Luca Nardi | batte Djokovic e vola ai quarti degli Indian Wells video

(Di martedì 12 marzo 2024)dial torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 9.495.555 dollari) in California. Il ventenne marchigiano, numero 123 del mondo e in tabellone come lucky loser dopo aver perso nell’ultimo turno delle qualificazioni,il 36enne serbo Novak, numero 1 del mondo e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 dopo due ore e venti minuti, qualificandosi agli ottavi di finale.avanza agli, battuto il suo mitoaffronterà mercoledì il 26enne statunitense Tommy Paul, numero 17 del mondo e del seeding.torna a perdere una partita contro un tennista non classificato tra i ...

Bologna, 11 marzo 2024 – Un bolognese sul ring olimpico del Roland Garros. Diego Lenzi conquista il pass per Parigi 2024 , grazie alla vittoria nel match decisivo al Torneo di Qualificazione Olimpica ... (sport.quotidiano)

Luca Nardi ha battuto Novak Djokovic in tre set a Indian Wells con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Il 20enne pesarese ha superato il numero uno al mondo in un torneo degli Atp 1000 e grazie a questo ... (open.online)

Dal poster in cameretta all'Impresa: Nardi batte Djokovic da numero 123 del mondo: Roma, 12 mar. – Impresa di Luca Nardi che ha staccato il pass per gli ottavi del “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2024)… Leggi ...informazione

Favoloso Nardi! L'azzurro batte re Djokovic a Indian Wells: Il pesarese n.123 al mondo batte Nole 6-4 3-6 6-3: è cresciuto con la sua foto in camera. Agli ottavi troverà Paul ...gazzetta

Superbonus: cessione del credito prima dell’asseverazione, come sanare: L’Agenzia delle Entrate in risposta ad una richiesta di interpello ha chiarito come sanare la posizione di chi ha ceduto il credito da superbonus prima di produrre le relative asseverazioni ...lavoripubblici