Imperia | uccise un altro cacciatore ma ora rivuole il porto d’armi | la Prefettura dovrà rivalutare la sua richiesta

(Di martedì 12 marzo 2024) La domanda era stata respinta ma senza istruire una verifica accurata, e ora il Tar ha dato 30 giorni di tempo agli uffici del Governo per farlo

Rebellin, il tribunale respinge patteggiamento per camionista: (ANSA) - VICENZA, 11 MAR - Il tribunale di Vicenza ha respinto stamani l'accordo sul patteggiamento della pena di 3 anni e 11 mesi per Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novemb ...gazzettadiparma

Femminicidi e violenza, i dati forniti dal Questore di Imperia: «Numeri che non si fermano»: Imperia. «Capire il malessere che può portare al gesto estremo di un uomo, fidanzato, marito o ad amico, di togliere la vita ad una donna. Numeri che non si fermano nonostante le riflessioni nate, in ...riviera24