“Imparare ad amare” | il 12 marzo evento al Teatro Comunale di Benevento

(Di martedì 12 marzo 2024) . Spettacolo proposto alle scuole nell’area sannita In occasione del “in Rosa” il 122024 (ore 9:00, ore 10:45 e ore 20:00) presso ilVittorio Emanuele, la Consulta delle Donne del Comune di Benpropone agli studenti e ai docenti degli Istituti Scolastici sanniti lo spettacolo “ad”, prodotto dalla “Compagnia Teatrale Libero”. La narrazione vede l’intrecciarsi di storie, racconti, riflessioni, speranze: dal monologo di Oriana Fallaci, alla lettera fiduciosa di una madre per il figlio ancora bambino, al racconto ai posteri di Amanda Todd, alla coraggiosa denuncia di una donna, a cui, l’abuso subito, ha sottratto tutti i sogni che aveva nel cuore. Nel contesto di violenza in cui ci ...