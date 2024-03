Imaginary | da giocattoli per bambini a icone horror

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 12 marzo 2024) I filmnon devono necessariamente coinvolgere case infestate, serial killer o mostri soprannaturali per essere inquietanti: quando è qualcosa di apparentemente innocuo e molto vicino a noi a prendere vita, scapperemmo tutti a gambe levate! Il genere del terrore lo ha capito subito e ha giocato sull’antitesi trapere il male personificato in questi oggetti dal 1938 con La bambola del diavolo (The Devil-Doll) di Todd Browning, primo film con protagonista un giocattolo assassino. Nel corso della storia del genere cinematografico, pupazzi e bambole si sono trasformati da amici fedeli ad assassini psicopatici e figure demoniache, da compagne di gioco con cui svagarsi e lasciar correre l’immaginazione al peggior incubo immaginabile per i proprietari dell’oggetto. Il successo dei filmcon ...