I’m Just Ken | il significato della canzone di Barbie

(Di martedì 12 marzo 2024) I’mKen, ovvero “sono solo Ken”, è uno dei titoli di puntacolonna sonora died è legato a uno dei momenti più divertenti del film di Greta Gerwig. La ballad, che ha fatto scatenare il pubblico durante gli Oscar, allude a un momento di crisi profonda per Ken, il fidanzatobellissimastereotipo interpretata da Margot Robbie. Mentre la ragazza ha trovato il suo posto nel mondo, il povero Ken (Ryan Gosling) sente di non essere altro che sé stesso. Non importa quello che faccia, insomma, è e sarà sempre il numero due. Numero due, inoltre, rispetto a una coppia in cui la donna ha un ruolo chiave. Così, mentrepuò essere tutto ciò che vuole, Ken dorme da solo la notte. E anche se in un qualsiasi altro contesto sarebbe un dieci, nella relazione con ...